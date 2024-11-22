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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor

Doğukan Akbayır Doğukan Akbayır Mynet Dış Haber Editörü
22.11.2024 15:05
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılıyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan Forum'da önemli açıklamalarda bulunuyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul Enerji Forumu'nda açıklamalarda bulunuyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Kongre Merkezi'nde düzenlenen Anadolu Ajansı İstanbul Enerji Forumu'na katılıyor.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Türkiye'ye medeniyetler şehir İstanbulumuza hepiniz hoş geldiniz. Enerji sektöründe Türkiye'nin rolü, finansman konularının yanında petrolden doğal gaza, arz güvenliğine kadar birçok başlık burada mütalaa edilecek.

Bu foruma katkı yapan uzmanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.

"ENERJİ KALKINMANIN LOKOMOTİFİDİR"

Enerji, ulaştırma ve haberleştirmeyle özellikle birlikte kalkınmanın lokomotifidir. Yeterli miktarda kaliteli ve temiz enerjinin uygun fiyatlarla temin edilmesi, enerji arz güvenliği gelişmiş ve gelişmekte olan tüm ülkeler için kritik önemdedir.

Yakın tarihte bölgemizde patlak veren krizler, enerjinin ülke ekonomileri için ne kadar hayati olduğunu hatırlatmıştır. Rusya-Ukrayna arasındaki savaş enerji alanındaki dışa bağımlılığın risklerini göstermiştir. Türkiye sancılı dönemi en rahat atlatan ülkelerden biri olmuştur.

Avrupalı dostlarımız savaşın tetiklediği enerji krizini tecrübe ettiler. Günümüzde enerji arzında kriz yaşanmıyorsa da enerji arz güvenliğinin temini konusunda her zaman hazırlıklı olmak gereklidir. Biz de bu anlayışla enerji politikamızı enerji arz güvenliğimizin sağlanması üzerine bina ettik.

"ENERJİDE ÜLKEMİZİ KİMSEYE MUHTAÇ ETMEMEKTE KARARLIYIZ"

Ülkemizin sanayileşme ve kalkınmasından taviz vermeyeceğimize göre elimizdeki bütün kaynakları aktif etmekten başka çare görünmüyor. Türkiye olarak bu gerçekler temelinden madenden doğalgaza, rüzgardan güneş enerjiisine kadar ülkemizin potansiyelinden en üst düzeyde istifade etmek zorundayız. Enerjide de 'Tam bağımsız Türkiye' şiarından vazgeçmeden yolumuza emin adımlarla devam ediyoruz. Enerjide ülkemizi kimseye muhtaç etmemekte kararlıyız. Bundan da geri adım atmayacağız.

Örneğin madencilikteki ülkemizin sahip olduğu imkanlar için yoğun bir şekilde çalışıyoruz.

Nijer'deki altın sahalarından bir tanesinde 2025 yılında üretime başlamayı düşünüyoruz."

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul cumhurbaşkanı erdoğan enerji
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