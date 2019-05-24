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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL ESNAF VE SANATKARLARI İFTARINDA KONUŞTU (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2019 22:30 | Son Güncelleme

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esnaf ve Sanatkarları iftarında konuştu.

İlkay DİKİCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan İstanbul Esnaf ve Sanatkarları iftarında konuştu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Hamd olsun el birliğiyle İstanbul'u bir dünya şehri haline getirdik. Eksiklerimiz yok mu? Elbette var. Bunları birlikte çözeceğiz. Yeter ki gönül bağımız güçlü olsun, yeter ki kalpten kalbe giden o yol hep açık kalsın. UBER konusu, Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti olarak bizde bitmiştir. Böyle bir şey yok. Ticari olarak kullanılan araçların yenilenebilmesi için ÖTV'yi sıfırlamıştık. Gerekirse önümüzdeki ay sonunda biten bu uygulamanın süresini de uzatabiliriz. YSK'nin tespitlerine göre İstanbul'daki 31 bin 186 sandığın 754'ünün başkanları açıkça kanuna aykırı şekilde atanmıştır. İşte hırsızlık burada. İstanbul halkının bir yanda 212 bin diğer yanda 30 bin oyuna halel gelmesine göz mü yummalıydık? 31 Mart'ta gerçekten hakkıyla seçimi kazanmışsanız 23 Haziran'da yine kazanırsınız. Ortada yargı kararıyla da kesinleşmiş olan vahim şüpheler varken seçimin yenilenmesine böylesine şiddetli bir şekilde karşı çıkılmasını doğrusu manidar görüyoruz. Ne yaparlarsa yapsınlar biz milletimizin hakkını, hukukunu savunmayı sürdüreceğiz. Sandıklara yeteri kadar sahip çıkamadığımız için bizim eksiğimizin, hatamızın, yanlışımızın da bir nebze payı var. Peki hırsızın hiç mi suçu yok?" dedi.

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-Erdoğan'ın konuşmaları

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