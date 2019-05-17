Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyenlerle olmaz”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de ciddi deneyime sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbul’umuza layık gördüysek bunun sebebi var. Dünyada seçilmiş bir şehir İstanbul, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir şehir. Bu şehre öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyen tanımayan bunlarla olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde muhtarların katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti.

“28 Şubat’tan, 27 Nisan bildirisine, 15 Temmuz’a kadar sayısız sabıkaları var”

Tarihte yapılmış seçimlerden örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1946 seçimlerine kadar tek parti seçimi olduğu için demokrasiden söz edemeyiz. Türkiye’ye demokrasi getirdiğini söyleyenlerin modeli ise 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasniftir. O zaman CHP vardır. Nereye attığını biz göreceğiz diyordu, o zamanın CHP’lileri sayımı da gizli yapacağız diyorlar da, 1960 darbesinde seçilmiş başbakanı dar ağacında sallandırmak bunların demokrasi anlayışıdır. Bu konuda 28 Şubat’tan 27 Nisan bildirişini hatta 15 Temmuz’a kadar sayısız sabıkaları vardır. Teröristlerle dirsek temasında olmak bunların demokrasi anlayışına aykırı değildir. Kandil’dekilerle işbirliği yapanlar bunlar, yolda beraber yürüyenler bunlar, bölücü terör örgütten aleni destek almaktan, FETÖ’nün taşeronluğuna soyunmaktan asla çekinmezler. Millet olarak maruz kaldığımız bütün saldırıların üstesinden geldiğimiz, birliğimize beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza ezanımıza devletimizin geleceğimize olan güçlü bağlılığımız sayesinde bugünlere geldik ve bunu başardık. Bugünde Türkiye için demokrasiden hukuk devletinden sosyal devletten 82 milyonun tamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydasından başka çözüm yolu görmüyor ve düşünmüyoruz. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bizim başka çıkış yolumuz yok” dedi.