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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyenlerle olmaz”

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.05.2019 22:58 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de ciddi deneyime sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbul’umuza layık gördüysek bunun sebebi var.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Türkiye’de ciddi deneyime sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbul’umuza layık gördüysek bunun sebebi var. Dünyada seçilmiş bir şehir İstanbul, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir şehir. Bu şehre öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyen tanımayan bunlarla olmaz” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezi’nde muhtarların katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti.

“28 Şubat’tan, 27 Nisan bildirisine, 15 Temmuz’a kadar sayısız sabıkaları var”
Tarihte yapılmış seçimlerden örnekler veren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “1946 seçimlerine kadar tek parti seçimi olduğu için demokrasiden söz edemeyiz. Türkiye’ye demokrasi getirdiğini söyleyenlerin modeli ise 1946 seçimlerinde açık oy gizli tasniftir. O zaman CHP vardır. Nereye attığını biz göreceğiz diyordu, o zamanın CHP’lileri sayımı da gizli yapacağız diyorlar da, 1960 darbesinde seçilmiş başbakanı dar ağacında sallandırmak bunların demokrasi anlayışıdır. Bu konuda 28 Şubat’tan 27 Nisan bildirişini hatta 15 Temmuz’a kadar sayısız sabıkaları vardır. Teröristlerle dirsek temasında olmak bunların demokrasi anlayışına aykırı değildir. Kandil’dekilerle işbirliği yapanlar bunlar, yolda beraber yürüyenler bunlar, bölücü terör örgütten aleni destek almaktan, FETÖ’nün taşeronluğuna soyunmaktan asla çekinmezler. Millet olarak maruz kaldığımız bütün saldırıların üstesinden geldiğimiz, birliğimize beraberliğimize, vatanımıza, bayrağımıza ezanımıza devletimizin geleceğimize olan güçlü bağlılığımız sayesinde bugünlere geldik ve bunu başardık. Bugünde Türkiye için demokrasiden hukuk devletinden sosyal devletten 82 milyonun tamamını kucaklayan ve Türkiye ortak paydasından başka çözüm yolu görmüyor ve düşünmüyoruz. Onun için tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet diyoruz. Bizim başka çıkış yolumuz yok” dedi.

“Türkiye demokrasisiyle, ekonomisiyle yerle yeksan olsa bunlar zil takıp oynarlar”
"Birileri kara bulutlar toplamaya çalışıyor" diyerek konuşmasını sürdüren Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Türkiye kalkınacaksa büyüyecekse 2023 hedeflerine ulaşacaksa bu anlayışla başaracağız. Birileri ülkemizin başına kara bulutlar toplamaya, içerideki dinamiklerin moralini bozmaya dışarıya karşı olumsuz bir tablo çizmeye çalışıyorlar. Türkiye yarın demokrasisi ve ekonomisiyle yerle yeksan olsa bunlar var ya adeta zil takıp oynar. Ülkemizde milletimizle gönül bağı kopmuş, 1 asır önce mandacı zihniyet artığı geleceğini dünyanın başka yerlerinde gören tuzu kuru tiplerdir. Eğitimlerinden kazanımlar kadar bu ülkeye borçlu olanlar. Buldukları ilk fırsatta milletimizi sırtından hançerlemekten vazgeçmezler. Bizim ve bu salondaki kardeşlerimizin bu 82 milyon vatandaşımın bu ülkeden ve bu devletten başka yeri yoktur. Ecdadımızın yaptığı gibi ezanlarımızın dinmemesi bayrağımızın dinmemesi için bütün gücümüzle vatanı savunacağız. Dün İstiklal harbinde ve Çanakkale’de, bugün 15 Temmuz’da yarın tehdit nerede karşımıza çıkarsa orada kanımızın sonuna kadar savaşacak ama boynumuza tasma taktırmayacağız. Gerekirse bu boyunlar kopar, fakat asla çekilmeyen, horlanmaya, eğilmeye gelmez, kimlerle benim muhtarlarımla beraber. Türkiye’yi ve Türk milletini tehditlerle yola getireceklerini sanan ne bizim nede kendi tarihlerinden haberi olmayanlar. Bu günkü nesiller hatırlamayabilirler, ama Türk milletinin ne olduğunu dedelerine sorarlarsa onlara anlatır. Ülke olarak gücümüzü asıl kaynağı olan milletimizin asil duruşunu evlatlarımıza aktarmak her birimizin görevidir” diye konuştu.

“İstanbul’a öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyenlerle olmaz”
Külliye’de muhtarları ağırlamaya devam edeceklerini ifade eden Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Külliye’de milletin evinde şuana kadar 25 bine yakın değerli muhtar kardeşimi ağırladım. Devam edecek 50 bini aşkın muhtar kardeşimizle külliyede buluşmaya yemeği yiyip ikramları yapmaya devam edeceğiz. Bir yol arkadaşımı, dava arkadaşımı tecrübeleriyle deneyimleriyle ulaştırma bakanlığından ardından TBMM başkanlığına onun öncesinde başbakanlığı varıncaya kadar Türkiye’de ciddi deneyime sahip olan Binali Yıldırım kardeşimizi biz İstanbul’umuza layık gördüysek bunun sebebi var. Dünyada seçilmiş bir şehir İstanbul, Peygamber Efendimizin övgüsüne mazhar olan bir şehir. Bu şehre öyle bu işlerden anlamayan, belediyeciliği bilmeyen tanımayan bunlarla olmaz. Bakın boğazın altından bir Marmaray ve Avrasya geçiyor değil mi? Bunu Binali Bey’in bakanlığı benimde başbakanlığım döneminde yaptık. Yavuz Sultan Selim Köprüsü’nü yaptım, denizin altından geçenlere de karşı çıktılar. İstanbul’u bunlara nasıl teslim edeceğiz. Susuzluk kimin döneminde vardı, çöp dağları kimin döneminde vardı hatırlayın. Belediyecilik bizim işimiz, bunu da İstanbul’da sizlerle beraber biz başarırız. Bu yolda beraber olalım, bizi yalnız bırakmayın ve inşallah Ramazan’ın ardından yapacak 23 Haziran seçimlerinden zaferle çıkalım, İstanbul’umuzu emin ellere teslim etmiş olalım” şeklinde konuştu.

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