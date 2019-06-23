Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimleri için oyunu kullandı

Vatandaşların sevgi gösterileri arasında okula giriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan oyunu kullandı.

Oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan yaptığı kısa açıklamada şu ifadeleri kullandı;

İstanbul gibi bir şehrin seçimleri böyle olmamalıydı ama mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılmasını YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de bu seçimi gerçekleştiriyoruz. İstanbul halkı İstanbul için en isabetli kararı verecektir.

Katılım oranının yüksek olmasını bekliyoruz. Sonuçları İstanbul'da takip edeceğim.

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