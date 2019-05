Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinin neden yenilendiğini detayıyla anlattı

“Muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve meclis üyesi seçimlerinden ayrılmasında yarar var” Muhtarlara hitap eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Muhtarlıklarımızın büyüklükleri çok farklı olduğu için büyükşehirler başta olmak üzere bazı yerlerde bir kişinin tüm mahalleyi kucaklaması mümkün olmayabiliyor. Aynı şekilde 50-10 haneden mahallelere de rastlayabiliyoruz. Kırsal ve büyükşehirler ayrı olmak üzere mahallenin büyüklük ve nüfus esasına göre gözden geçirilmesinde fayda görüyorum. Etkin şekilde yönetilebilir mahalleler muhtarlarımız vasıtasıyla milletimize vereceğiniz hızını ve kalitesini yükseltecektir. Aynı şekilde muhtarlık seçimlerinin belediye başkanlığı ve meclis üyesi seçimlerinden ayrılmasında yarar var. Muhtarlık seçimlerini belediye başkanlığı seçimlerinden önce veya sonra yapılmasının her iki seçimin daha sağlıklı yürümesini temin edecektir. Muhtarlıklarımızı yönetim yerine hem de özlük haklarında bugünkü konumlarına biz getirdik. Özlük haklarının yanında silah dediniz, silahı da verdik, hem de geri iade edilmemek üzere. İçişleri Bakanlığımız bünyesinde muhtarlık daire başkanlığı ve muhtarlık bilgi sistemini de biz kurduk. Bu muhtarlık müessesine verdiğimiz önemin bir ifadesidir. Valilerimize, kaymakamlarımıza belediye başkanlarımıza muhtarlarımızla ilgilenmeleri konusunda kesin talimatlarımız var” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinde 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388 mühürsüzdür, 694 imzasızdır. 214 tamamen boştur. 498 eksik doldurulmuştur. 919’unda rakam belirtilmemiştir. Bin 135 sayı eksikliği bulunmaktadır. Bunlar sadece bizim tespit ettiklerimiz. Şaibeli sandık kurulu üyeleri 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Kanuna aykırı her işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarmıştır. Şimdi diyorlar ki ne oldu. Oyları çaldılar, bu kadar açık ve net” dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Haliç Kongre Merkezinde muhtarların katılımıyla düzenlenen iftar programına katıldı. İftarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Ali Yerlikaya, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul seçimlerinin neden yenilendiğini detayıyla anlattı

YSK’nın seçimlerin yenilenmesine ilişkin neden karar verdiğini detaylı bir şekilde anlatan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Yüksek Seçim Kurulu İstanbul Büyükşehir Belediye başkanlığı seçimlerinin yenilenmesine karar vermesi, hiç şüphesizi sizlerin de en önemli gündem maddesidir. Bu konuda kafaların net olmadığını görüyorum. Seçimlerin yenilenmesi kararının niçin verildiğini sizlerle paylaşmak istiyorum. Seçim kanununda yapılan değişiklikle sandık kurulu başkanı ve bir üyesinin kamu görevlisi veya memur olması şartı getirilmiştir. Herhangi bir işçi, sözleşmeli veya fark etmez. Sandık kuruluna başkan olamaz veya ikinci bir üye olamaz, çünkü memur olması şart. 657 sayılı kanun bununla. İlk olarak 24 Haziran seçimlerinde uygulandı. Sandık kurullu memur listelerini partilere vermediği için 24 Haziran 2018 seçimde ne derece uygulandığını bilmiyoruz. Bu sorunu büyükşehir seçimlerinde aradaki farkın sürekli azalması sebebiyle seçimin bütün aşamalarını mercek altına alınca tespit etik. Araştırmalar sırasında sadece sandık kurulu ilgili usulsüzlüğü belirlemekle kalmadık, kasıtla veya sehven yapılmış, daha pek çok yanlışı ortaya çıkarttık. 31 Mart seçimlerinde hem sandık kurulu üyelerinin atanması, hem de oy sayım ve döküm cetvelleri konusunda çok ciddi hataların olduğunu bildirdik. Rakamlara dikkat çekmek istiyorum. İstanbul’daki yaklaşık 62 bin sandık kurulu üyesinde 20 bine yakını kanuna aykırı atanmıştır. Oy sayım ve döküm cetvellerinden ise 5 bin 388 mühürsüzdür, 694 imzasızdır. 214 tamamen boştur. 498 eksik doldurulmuştur. 919’unda rakam belirtilmemiştir. Bin 135 sayı eksikliği bulunmaktadır. Bunlar sadece bizim tespit ettiklerimiz. Yüksek Seçim Kurulu partimizin yaptığı itiraz üzerine kanuna aykırı sandık üyesi atanan 22 sandıkta oy sayım döküm cetvelinin kayıp olduğunu ve boş olarak işlendiğini tespit etmiştir. Bir başka ifadeyle şaibeli sandık kurulu üyeleri 22 sandığın oyunu yok etmiştir. Yine YSK kanuna aykırı sandık kurulu üyelerinin görev yaptığı 101 sandıktaki oy sayım döküm cetvellerinin imzasız ve mühürsüz olarak sisteme işlendiğini belirlemiştir. Kanuna aykırı her işlemin birden gerçekleştiği toplamda 42 bin oya tekabül eden 123 sandık ortaya çıkarmıştır. Şimdi diyorlar ki ne oldu, Oyları çaldılar, bu kadar açık ve net. Bu gün itibariyle 123 sandıktaki 42 bin oyun akıbetinin tespiti mümkün değildir, çünkü oylar çalındı. Aradaki farkın 13 binlere düşmüş olmasını itiraf ediyorlar. 29 binden başlayıp 13 bine kadar geliyor. Bu kadar kapanıyorsa, burada bir şaibe yok mu? 16 bin oy çalındı. Öyleyse yenilenmesi şartına ve buna benzer birçok usulsüzlükler sebebiyle YSK gelmiştir. YSK haklı olarak yenilenme kararı vermiştir. YSK kararı sandık kurulu üyelerinin usulüne uygun atanmamasına dayanmıyor. Kurul kararını verirken, hem bu durumu hemde oy sayım döküm cetvelindeki usulsüzlükleri gözeterek dikkat almıştır. Her ikisinin birden çatıştığı sandıkları dikkate almıştır. Buna karşılık aynı YSK AK Parti olarak Büyükçekmece, Milliyetçi Harekat Partisinin Maltepe seçimleriyle ilgili itirazlarımız ret etmiştir. Her iki belediye başkanlığını CHP kazanmasına rağmen bu kararı saygıyla karşıladık” diye konuştu.