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Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum"

POLİTİKA HABERLERİ  | 23.06.2019 12:57 | Son Güncelleme

Oyunu Üsküdar’da kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum" dedi.Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokuluna geldi.

Oyunu Üsküdar’da kullanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum" dedi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı yenileme seçiminde oyunu kullanmak üzere Üsküdar’daki Saffet Çebi Ortaokuluna geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın eşi emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ile kızları Esra Albayrak da oylarını kullanmak üzere aynı okula geldi. Burada oyunu kullanan Cumhurbaşkanı Erdoğan, zarfı 3300 nolu sandığa attı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın ardından eşi Emine Erdoğan, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak ve Esra Albayrak da oylarını kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, oy kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, "Öncelikle İstanbul gibi bir şehrimizin büyükşehri belediye başkanlığı seçimi bu şekilde yapılmamalıydı. Ne yazık ki 31 Mart’tan sonra mevcut gelişmeler böyle bir seçimin yapılması, YSK kararıyla yenilenmesi yoluna gidildi. Bugün de İstanbulumuzun seçimini gerçekleştiriyoruz. İstanbulumuzun geleceğine tecrübesiyle, dinamizmiyle ve Ankara-İstanbul bütünleşmesiyle bir sürecin getirilmesini çok çok faydalı buluyorum. İstanbul seçmeni İstanbul için en isabetli kararı verecektir diye düşünüyorum. Sizlerin gayretleri için de teşekkür ediyorum" dedi.
Seçimlere katılımın sorulması üzerine Erdoğan, "Çok gayret ettik. İstanbul dışında olanları buraya taşımak için, buradan da memleketlerine gönderilmesi noktasında bir çalışma. İstanbul’da olanlar bu işin önemini çok iyi biliyor. Herhalde katılımın çok yüksek olması gerekiyor" dedi.
Bir basın mensubunun dün İstanbul’da yoğun trafik olduğunu söylemesi üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Ben o kilitlenen trafiği yaşadım" dedi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, okuldan ayrılırken vatandaşların yoğun sevgi gösterisiyle karşılaştı.

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