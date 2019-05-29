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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

POLİTİKA HABERLERİ  | 29.05.2019 15:45 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul’un fetih yıl dönümünü kutladı

Erdoğan, sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki hesabından yaptığı ve İstanbul'un bazı tarihi yapılarının görsellerinin de yer aldığı paylaşımında, "Çağ kapatıp çağ açan, dünya tarihinin akışını değiştiren İstanbul’un Fethi’nin 566. yıl dönümü kutlu olsun! Fatih Sultan Mehmet ve kahraman ordusunun ruhu şad olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Recep Tayyip Erdoğan İstanbul'un Fethi

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