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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'A GELDİ

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.07.2019 00:41 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul’a geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ -Nermin GEYİK/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara’da ki toplantılarının ardından akşam 23.50 sıralarında İstanbul’a geldi. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nde Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Yavuz Erkut karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı’da bulunan konutuna gitti.

Görüntü Dökümü:
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-Atatürk Havalimanı Devlet Konuk evine gelen araçlardan detay
-Cumhurbaşkanı konvoyunun çıkışı

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