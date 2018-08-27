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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.08.2018 16:44 | Son Güncelleme

Erdoğan, Tarabya'da minibüs şoförleriyle sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Tarabya'da minibüs şoförleriyle sohbet etti.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan ayrılarak, Tarabya'daki Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne gitti.

Köşke geçişi sırasında Erdoğan, Tarabya'daki minibüs durağı önünde aracını durdurarak, çevresinde toplanan minibüs şoförleriyle bir süre görüştü.

Erdoğan, daha sonra Cumhurbaşkanlığı Köşkü'ne geçti.

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