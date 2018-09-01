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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.09.2018 00:24 | Son Güncelleme

Balık av sezonunun başlaması törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir balıkçı teknesiyle denize açıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, balık av sezonunun başlaması dolayısıyla düzenlenen törenin ardından, bir balıkçı teknesiyle denize açıldı.

Sarıyer Kireçburnu Balıkçı Barınağı'ndaki törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Habib Reis 4 adlı balıkçı teknesine bindi.

Erdoğan ve beraberindekiler denize açılarak, bir süre balıkçılarla seyahat etti.

Tekne daha sonra yeniden kıyıya yanaştı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

- Balık av sezonunun başlaması törenine katılan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bir balıkçı teknesiyle denize açıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı

Cumhurbaşkanı Erdoğan balık av sezonunu açtı
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da
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balık av sezonu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tekne tören

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