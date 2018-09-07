CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA

Haber-Kamera: İbrahim YILDIZ / İSTANBUL DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.
Görüntü dökümü:
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-Erdoğan'ın konoyunun havalimanından çıkışı
-Genel ve detaylar
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