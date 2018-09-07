Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İbrahim YILDIZ / İSTANBUL,(DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, İran'ın başkenti Tahran'daki temaslarının ardından yurda döndü. Erdoğan beraberindeki heyeti taşıyan uçak saat 22.00 sıralarında Atatürk Havalimanı'na iniş yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra Kısıklı'ya geçti.
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