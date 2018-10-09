Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Mimar Sinan Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak Ataşehir Mimar Sinan Camisi'ne geldi. Burada cuma namazını kılan Erdoğan'a vatandaşlar cami çıkışında sevgi gösterisinde bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a İstanbul Valisi Vasip Şahin, Büyükşehir Belediye Başkanı Mevlüt Uysal, Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti.
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