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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2019 14:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını, Üsküdar'da ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde geldi.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlarca karşılanan Erdoğan, cuma namazını burada eda etti.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Hacı Harun Ekşi Camisi Üsküdar

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