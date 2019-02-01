Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, ibadete açılan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde cuma namazını kıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan çıkarak, Üsküdar Burhaniye Mahallesi'nde yapımı tamamlanan Hacı Harun Ekşi Camisi'nde geldi.
Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ve vatandaşlarca karşılanan Erdoğan, cuma namazını burada eda etti.
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