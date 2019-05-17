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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 15:20 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makam aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, makan aracını durdurarak vatandaşlarla sohbet etti.

Erdoğan, Büyük Çamlıca Camisi'nde kıldığı cuma namazının ardından, Rusya Federasyon Konseyi Başkanı Valentina Matviyenko’yu kabul etmek üzere Vahdettin Köşkü'ne geçti.

Yol güzergahı üzerinde kendisine sevgi gösterisinde bulunan vatandaşlarla makam aracını durdurarak sohbet eden Erdoğan, kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen engelli bir vatandaşı da kırmadı. Erdoğan, makam aracından inerek, engelli genç ile fotoğraf çektirdi.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Vahdettin Köşkü

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