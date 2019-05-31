Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Gülseli KENARLI - İbrahim MAŞE / İstanbul DHA - CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Ataşehir Mimar Sinan Cami'nde kıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Üsküdar Kısıklı'da bulunan konutundan, Ataşehir Mimar Sinan Camii'ne geçti. Erdoğan burada cuma namazını kıldı. Erdoğan'a Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak eşlik etti. Erdoğan Cuma namazının ardında Karacaahmet Mezarlığı'nda bulunan annesi Tenzile Erdoğan ve Ahmet Erdoğan'ın mezarını ziyaret etti. Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vahdettin Köşkü'ne geçti.

