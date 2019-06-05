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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 18:03 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 15 Temmuz darbe girişimi esnasında Boğaziçi Köprüsü'nde şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret etti.

Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaretinden sonra Olçokların mezarının bulunduğu yere geçti.

Karacaahmet Mezarlığı'ndaki Şakirin Camisi'nde cenaze namazı için bulunan vatandaşlarla sohbet ederek başsağlığı dileyen Erdoğan, daha sonra Erol ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un mezarlarını ziyaret ederek, dua okudu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

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