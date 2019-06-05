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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.06.2019 23:13 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerine ziyarette bulundu

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerini ziyaret etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Karacaahmet Mezarlığı'nda annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan ile FETÖ'nün 15 Temmuz darbe girişimi sırasında Boğaziçi Köprüsü'nde (15 Temmuz Şehitler Köprüsü) şehit edilen Erol Olçok ve oğlu Abdullah Tayyip Olçok'un kabirlerini ziyaretinin ardından Üsküdar Kirazlıtepe Mahallesi'ne gitti.

Burada vatandaşların ilgisiyle karşılanan Erdoğan'ı, Mehmet Emekçi evine davet etti. Emekçi ailesini kırmayarak evlerine misafir olan Erdoğan'a oğlu Bilal Erdoğan da eşlik etti. Emekçi ailesiyle sohbet eden Erdoğan, Mehmet Emekçi'nin hasta oğlu Murat'la da yakından ilgilendi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra oğlu Bilal Erdoğan ile 98 yaşındaki Vesile Soyutürk ve eşi 110 yaşındaki Mustafa Soyutürk'ü de evlerinde ziyaret etti. Erdoğan, ziyarette Soyutürk ailesi ile sohbet etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

- Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Emekçi ve Soyutürk ailelerine ziyarette bulundu

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da
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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan emekçi Soyutürk Üsküdar

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