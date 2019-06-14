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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.06.2019 14:16 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hazreti Ali Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hazreti Ali Camisi'ne geçti.

Cuma namazını burada kılan Erdoğan, daha sonra konutuna döndü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı (AİGK) 5. Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesine katılmak üzere gideceği Tacikistan'ın başkenti Duşanbe'ye hareket etmek üzere Atatürk Havalimanı'na geçmesi bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Hz. Ali Camisi

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