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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN İSTANBUL'DA 

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.07.2019 23:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi.

Haber-Kamera: İlkay DİKİCİ/İSTANBUL(DHA)
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'dan İstanbul'a geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki programlarının ardından saat 23.00 sıralarında İstanbul Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'ne geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı burada İstanbul Valisi Ali Yerlikaya ve protokol üyeleri karşıladı. Erdoğan buradan Kısıklı'daki konutuna geçti.

Görüntü Dökümü:
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-Vali Yerlikaya'nın konvoyunun gelişi
-Protokolün gelişi
-Cumhurbaşkanı konvoyunun Devlet konuk evinden çıkışı

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