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Cumhurbaşkanı Erdoğan İstanbul'da

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2019 14:29 | Son Güncelleme

Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı

İSTANBUL (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'nde kıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğle saatlerinde Üsküdar Kısıklı'daki konutundan Dolmabahçe Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazı kılan Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, İstanbul Emniyet Müdürü İsmail Çalışkan, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak ve THY Yönetim Kurulu ve İcra Komitesi Başkanı İlker Aycı da eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, cami çıkışında vatandaşlarla selamlaşarak fotoğraf çektirdi.

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Bezm-i Alem Valide Sultan Camisi cuma namazı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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