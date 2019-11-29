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Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İstanbul’umuzu sanatın her dalıyla taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır”

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.11.2019 18:56 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm ilçeleriyle İstanbul’umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Tüm ilçeleriyle İstanbul’umuzu sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce, kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir” dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu’nda ressam Selahattin Kara’nın ‘Sanat ve Yaşamın İzinde’ isimli retrospektif sergisinin açılış törenine katıldı. Törende kısa bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, sanatın ve sanatçın önemine değinerek, sanatsal çalışmalardan dolayı Zeytinburnu Belediyesine teşekkür etti. Törenin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan ve beraberindekiler, sergiyi gezdi.

“Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline gelmiştir”
Burada bir konuşma yapan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “Bizleri bu müstesna sergiyle bir araya getiren Zeytinburnu Belediyemizi, Sayın Başkanımıza ve mesai arkadaşlarına teşekkür ediyorum. Resimlerinde İstanbul manzaralarını sanata dönüştürmesiyle gönlümüzde müstesna bir yer edinen Selahattin Kara’ya ülkemiz kültürüne yaptığı katkılar için şahsım ve milletim adına şükranlarımı sunuyorum. Zeytinburnu İstanbul’un ikinci dünya savaşı sonrası hızla göç almaya başladığı dönemde ortaya çıkmış bir yerdir. Bu sürecin tüm sancılarını sıkıntılarını yaşayan Zeytinburnu, özellikle son çeyrek asırda hızla kendini toparlayarak, şehrin güzide ilçelerinden biri haline gelmiştir” dedi.

“İstanbul’umuzu sanatın her dalıyla taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır”
Sanatın önemine değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışı yapmakta olduğumuz sergi, Zeytinburnu’nun yeni ve aydınlık yüzünün bir işaretidir. Tüm ilçeleriyle İstanbul’umuzun sanatın her dalında ortaya koydukları eserleriyle taçlandıran sanatçılarımızın her biri başımızın tacıdır. Çünkü medeniyetler diğer unsurların yanı sıra ve hatta onlardan önce, kültür, sanat, edebiyat gibi değerler üzerinde yükselir. Resim tarihi insanlığın ilk dönemlerine kadar uzanan bir kadim sanattır. Mağara duvarlarından ilk şehirlerin evlerine sokaklara kadar her yerde resim sanatının izlerine rastlıyoruz. Hele hele karşınızda İstanbul gibi, bir şehir varsa o resim bir başka anlam kazanır” diye konuştu.

“Zeytinburnu’nun son 20 yılda yapılan kültürel çalışmalarıyla hayallerin ötesine taşımıştır”
Törende konuşan Zeytinburnu Belediye Başkanı Ömer Arısoy, “Şairlere, ressamlara, yazarlara, siyasetçilere ilham kaynağı olan bu şehir yaşadığımız müddetçe zihnimize kültürün ve sanatın en sahici eserleriyle şekil vermekte, ruhumuzu aydınlatmakta, genişletmekte ve yükseltmektedir. Suriçi’nde yaşayanlar eskiden Zeytinburnu’nu surların öte yanı diye anarmış. Türkiye sanayi tarihinde önemli bir yer tutan bu bölgenin kültür ve sanatla anılması ise eski değildir. özellikle son 20 yılda belediyemizin yaptığı yatırımlar büyük bir kültürel restorasyon hamlesi olan kültür vadisi projesi surların ötesindeki bu bölgeyi hayallerin ötesine taşımıştır” şeklinde konuştu.

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