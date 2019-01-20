Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."
Cumhurbaşkanı Erdoğan: "İşte Avrupa'ya gidiyor beyefendi. Avrupa Parlementosu'nda elinde terör örgütü YPG'nin paçavrasıyla resim çektiren teröristle yan yana o da poz veriyor. Bay Kemal, söyle bana arkadaşını, söyleyeyim sana kim olduğunu."
Okuyucu Yorumları 0 yorum