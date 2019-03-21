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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Arısoy seferberliğe davet etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 21.03.2019 09:14 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zeytinburnu’ndan rekor bir oy beklediğini hatırlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Tokat Hemşehri Buluşması programındaki konuşmasında herkesi bir seferberlik başlatmaya davet etti.AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın 31 Mart Mahalli İdareler seçiminde Zeytinburnu’ndan rekor bir oy beklediğini hatırlatan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, Tokat Hemşehri Buluşması programındaki konuşmasında herkesi bir seferberlik başlatmaya davet etti.
AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, 31 Mart Mahalli İdareler seçimine sayılı günler kala vatandaş temaslarına hız kattı. Yaşlılar haftası vesilesiyle Zeytinburnu’nda ikamet eden yaşlılarla öğle yemeği programında bir araya geldi.
Arısoy, Merkezefendi ve Seyitnizam Mahallelerinde halkla buluştu. Elinde mikrofonla sokakları tek tek gezerek projelerini anlattı. Okuldan çıkan öğrenci velileriyle konuşan Arısoy, önümüzdeki dönemde okulların temizliğinin ve bakımının belediye tarafından üstlenileceğini dile getirdi. Balkonlardan sarkıtılan sepetlere 25 farklı projesinin yer aldığı kitapçıkla beraber karanfil bıraktı.
Kazlıçeşme Kültür Merkezi’nde ‘Tokat Hemşehri Buluşması’ programına katılan AK Parti Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Ömer Arısoy, büyük bir coşkuyla karşılandı. Programa Arısoy’un yanı sıra, AK Parti İstanbul Milletvekilleri İffet Polat ve Zafer Sırakaya, İlahiyatçı Ömer Döngeloğlu, dernek başkanları ve yüzlerce Tokatlı vatandaş katıldı.
“Ben sizleri büyük bir seferberliğe davet ediyorum”
Tokatlılara hitap eden AK Parti Zeytinburnu Adayı Ömer Arısoy, “Cumhurbaşkanımızın Cumartesi günkü 15 Temmuz Meydan’ında o mahşeri kalabalık mitingde söylediği gibi Cumhurbaşkanımızın da Zeytinburnu’ndan bir rekor beklentisi var. Bu rekor için hepimizin ayrı ayrı seferber olmaya ihtiyacı var. Ben sizleri büyük bir seferberliğe davet ediyorum. Burada AK Parti’nin ve Cumhur İttifakı’nın bayrağını hep birlikte yükseltmemiz lazım. Bunun için sizden önümüzdeki 10 gün içerisinde yeni bir heyecanla, yeni bir ruhla seferberliğe, çalışmaya davet ediyorum” dedi.

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