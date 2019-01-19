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Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Vali Kaymak nişan yüzüklerini taktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.01.2019 23:22 | Son Güncelleme

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş'a telefonda istediği Seçil Usul ile Karakuş'un nişan yüzükleri, Vali Osman Kaymak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan tarafından takıldı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda istediği Seçil Usul ile Karakuş'un nişanı, Vali Osman Kaymak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Kaymak ile Karaaslan, doktor Seçil Usul'un evine gitti.

Kaymak ve Karaaslan, Türk kahvesi ikramının ardından İbrahim Hakkı Karakuş ile Seçil Usul çiftine nişan yüzüklerini taktı.

Kaymak, doktor İbrahim Hakkı Karakuş'un isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Seçil Usul'un babasını arayarak kızını istediğini belirtti.

Usul ailesinin de kızlarını verdiğini aktaran Kaymak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları oldu. 'Bana vekaleten Çiğdem Karaaslan ile yüzükleri takarsınız.' dediler. Ben buradan Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum ve gençleri tebrik ediyorum." dedi.

Gençlerin mutluluğunu önemsediklerini, örnek bir aile olmasını istediklerini dile getiren Kaymak, "Cumhurbaşkanımız, İbrahim'e meşhur önerisini yaptı ve çocuk konusuna girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 çocuk yapmalarını istedi. Ben de bunu yeni çifte iletiyorum." ifadelerini kullandı.

Karaaslan da Samsun'da güzel bir gün yaşadıklarını vurgulayarak, "Bu güzel günü, İbrahim ve Seçil'in nişanıyla taçlandırıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız vesile oldu, biz de kardeşlerimizin bu güzel gününe şahitlik ettik." diye konuştu.

- "Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar, olaya kendileri el attı"

İbrahim Hakkı Karakuş ise Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Samsun'a geleceğini 15 gün öncesinden öğrendiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Nişan programımızı 3-4 ay önce belirlemiştik. Samsun'a Cumhurbaşkanımızın teşrif edeceğini öğrenince bugünkü programa katıldım. Cumhurbaşkanımız salona geçerken orada karşılaştık. Ben, 'Sayın Cumhurbaşkanımız, bugün kız isteme günümüz ama önce sizleri göreyim, ondan sonra istemeye gideyim.' dedim. Ondan sonra hızlı şekilde olaylar gelişti. Sayın Cumhurbaşkanımız sağ olsunlar, olaya kendileri el attı. Seçil Usul'un babasını aradı. Sonra babamı arayarak müjdeyi verdi. Nişan törenimize katılamayacağı için Sayın Valimiz ile AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'a, 'Siz benim yerime vekaleten orada olun' dediler."

Seçil Usul da nişan hazırlıkları yaparken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın babasını aradığını ve kendisini istediğini belirterek, "Nişan hazırlığı yapıyordum. Yolda İbrahim beni aradı. Olayı anlatınca çok heyecanlandım. Cumhurbaşkanımıza teşekkür ediyorum." dedi.

Konuşmaların ardından öz çekim yapan Karaaslan, çektiği fotoğrafı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gönderdi.

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