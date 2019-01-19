Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, Vali Kaymak nişan yüzüklerini taktı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Samsun'da doktor olarak görev yapan İbrahim Hakkı Karakuş için telefonda istediği Seçil Usul ile Karakuş'un nişanı, Vali Osman Kaymak ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Çiğdem Karaaslan'ın katılımıyla gerçekleştirildi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı üzerine Kaymak ile Karaaslan, doktor Seçil Usul'un evine gitti.

Kaymak ve Karaaslan, Türk kahvesi ikramının ardından İbrahim Hakkı Karakuş ile Seçil Usul çiftine nişan yüzüklerini taktı.

Kaymak, doktor İbrahim Hakkı Karakuş'un isteği üzerine Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Seçil Usul'un babasını arayarak kızını istediğini belirtti.

Usul ailesinin de kızlarını verdiğini aktaran Kaymak, "Sayın Cumhurbaşkanımızın bize talimatları oldu. 'Bana vekaleten Çiğdem Karaaslan ile yüzükleri takarsınız.' dediler. Ben buradan Cumhurbaşkanımızın selamlarını iletiyorum ve gençleri tebrik ediyorum." dedi.

Gençlerin mutluluğunu önemsediklerini, örnek bir aile olmasını istediklerini dile getiren Kaymak, "Cumhurbaşkanımız, İbrahim'e meşhur önerisini yaptı ve çocuk konusuna girdi. Sayın Cumhurbaşkanımız, 4 veya 5 çocuk yapmalarını istedi. Ben de bunu yeni çifte iletiyorum." ifadelerini kullandı.