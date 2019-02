"İsteseler de istemeseler de işte AKM temelini bir opera binası olarak attık, şimdi de buranın temelini atıyoruz" Tersane İstanbul projesinin birçok kesim tarafından engellenmeye çalışıldığını hatırlatan Erdoğan, "Biz bu projenin ihalesini yaklaşık 6 sene önce 2 Temmuz 2013’de, yer tahsisini de 8 Kasım 2013’de yaptık. Temennimiz projeyi 4 yılda bitirmekti. Ancak başını CHP’nin çektiği aynı zihniyete mensup odalarının da destek verdiği engellemeleri sonucu projeyi uzun yıllar fiilen başlatamadık. CHP İstanbul’a ve diğer illerimize kazandırdığımız her yatırımda olduğu gibi bu projede de soluğu mahkemede aldı. AKM’de de aynısını yaptılar, Harbiye Kongre Merkezinde de. Bunları işi hep engellemek. Nerede hayırlı bir iş var karşısında CHP’yi görürsünüz. Yalan yanlış bilgilerle o günden bu güne kadar projeye mani olmak istediler. Gezi olaylarında İstanbul’un duvarlarını ‘zulüm 1453’te başladı’ sloganları kirletenler sanki kendi yandaşları değilmiş gibi bize tarih ve medeniyet dersi vermeye kalktılar. Şu anda bulunduğumuz mekan İstanbul’un fethinde kadırgaların halice indiği mekandır. Biz şimdi o ecdadımızın kadırgaları indirdiği bu mahalde hamdolsun Tersane İstanbul’u inşa ediyoruz. Tüm gayretlerine rağmen bir kez daha hedeflerine ulaşamadılar. 6 sene kaybettirdiler. Aynısını AKM’de yaptılar. Orada da ciddi zaman kaybına uğradık. İsteseler de istemeseler de işte AKM temelini bir opera binası olarak attık, şimdi de buranın temelini atıyoruz" şeklinde konuştu.

"Bunlar engellemekten, yıkmaktan, yakmaktan başka bir şey bilmiyor"

Benzer engellemeleri daha önceki projelerde de yaşadıklarını anlatan Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Biz Tersane İstanbul projesinde karşılaştığımız zorluklarla ilk defa muhatap olmuyoruz. Şimdiye kadar ülkemizin ve milletimiz yararına hangi adımı atmışsak burada şahit olduklarımız kat be kat fazlasını burada yaşadık. Marmaray’ı engellemeyi çalıştılar. Avrasya Tüneli’ni daha proje aşamasında mahkemeye taşıdılar. Yavuz Sultan Selim Köprüsü ve İstanbul Havalimanı’ndan vazgeçirmek için her tülü provokasyonu denediler. Bütün bunlarla beraber biz yılmadık yolumuza devam ettik. Özellikle Atatürk Kültür Merkezini açılışı yaptığımızda bunlara biz ‘niye geldiniz’ demeyeceğiz. ‘Hoş geldiniz’ diyeceğiz. Aynı şekilde Harbiye Kongre Merkezinde oradaki tiyatro merkezini çok daha büyük olarak yaptık. Orada da ‘niye buraya geldiniz’ demedik, ‘hoş geldiniz’ dedik. Bizde dağıtmak yok, toparlamak var. Mevlana’nın anlayışıyla gel ne olursan ol yine gel. Şehir hastaneleri kötülemek için kurgu haberlerden medet umdular. Hak ve özgürlükler konusunda da benzer bir tavır sergilediler. Her zaman yasakları savundular. Darb ve vesayet odakları yanında saf tuttular. MHP ile hayata geçirdiğimiz üniversitelerde başörtüsünü serbest bırakan değişikliğin iptal için anayasa mahkemesine gittiler. 28 Şubat döneminde kesintisiz eğitim düzenlemesine sahip çıktılar. 4+4+4 yasasının iptali için soluğu Anayasa Mahkemesi’nde aldılar. Herkesin ufku denizi kadardır. Bunların da ufku kendi sığ dünya görüşlerinin ötesine geçemiyor. Bunlar engellemekten, yıkmaktan, yakmaktan başka bir şey bilmiyor. Bırakın proje üretmeyi yarına dair inanın hiçbir tasavvurları yok. Sadece rant muslukları kesilmesin, yolsuzluk düzenleri zarar görmesin diye uğraşıyorlar. Seçim kazanmanın değil seçim dönemlerini en az hasarla atlatmanın hesabını yapıyorlar."