Cumhurbaşkanı Erdoğan: “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız”

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, “İsteseniz de istemeseniz de Kanal İstanbul’u yapacağız” dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kocaeli’nin Körfez ilçesinde bulunan Hereke Halı Fabrikası önünde vatandaşlara seslendi. Erdoğan, “Körfez halkı yüzde 49 ile bize sahip çıktı. AK Parti’nin gönül siyaseti, hizmet siyasetine özellikle destek veren gönül belediyeciliğine evet diye halkımıza teşekkür ediyorum. Siz bize destek verdiniz, inşallah bizde sizler milletimiz için çalışmaya taş üzerine taş koymaya devam edeceğiz. Kimseyi ötekileştirmeyeceğiz. Türkiye’yi muhasır medeniyetler seviyesinin üzerine taşımakta kararlıyız. 2023-2053-2071 misyonuyla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Yıkmanın değil, ülkemize yeni eserler kazandırmanın gayretindeyiz. Ülkemizin geleceğine dair tek bir hedefi sevdası umudu dahi olmayan vizyonsuzların bizi engellemesine fırsat vermeyeceğiz. İnşallah ilk gün ki aşkla sizler için çalışmaya devam edeceğiz” dedi.

“CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir”

Ülkeye ve millete hizmetin her şeyden önce bir gönül işi olduğunu belirten Erdoğan, “Yaşadığınız topraklara tutkuyla bağlı değilseniz muhakkak arkasına gizlenecek bir bahane bulursunuz. Türkiye’de takoz siyasetinin kurumsallaştığı tek yer vardır. CHP bu ülkenin başına gelmiş en büyük felakettir. Hizmet etmek istersiniz, karşınıza ilk CHP dikilir, yasakları kaldırmak istersiniz, havalimanı, otoban, köprü yapmak isterseniz herkesten önce CHP karşı çıkar, bu ülkede dikili tek bir ağaçları olmadığı halde eleştirmede, engellemede, projeleri yokuşa sürmede önceliği kimseye bırakmazlar. Son 17 yılda tek bir eser yoktur ki CHP karşı çıkıp takoz koymaya çalışmasın. Köprülerden otoyollara her projemize mani olmak istediler” diye konuştu.