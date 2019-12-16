HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre’de

POLİTİKA HABERLERİ  | 16.12.2019 14:59 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nun Cenevre’de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre’ye geldi.Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre’de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Küresel Mülteci Forumu’nun Cenevre’de düzenlenecek ilk toplantısına katılmak üzere İsviçre’ye geldi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cenevre’de düzenlenecek Küresel Mülteci Forumu’na katılmak üzere İsviçre’nin Cenevre kentine geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı havalimanında Türkiye Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi, Kızılay Başkanı Kerem Kınık, Uluslararası Demokratlar Birliği Genel Başkanı Bülent Bilgi ve İsviçre Temsilcisi Murat Şahin karşıladı. İsviçre ziyareti kapsamında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Somali Başbakanı Hassan Ali Khaire ile bir araya gelecek. Akşam saatlerinde de Uluslararası Demokratlar Birliği (UID) Avrupa Temsilcilerini kabul edecek.
Yarın da Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri Filippo Grandi’nin daveti üzerine Cenevre’de düzenlenen Küresel Mülteci Forumu’na katılacak olan Cumhurbaşkanı Erdoğan, foruma Kosta Rika, Pakistan, Etiyopya ve Almanya devlet adamlarıyla eş başkanlık yapacak. İsviçre ve Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek olan ve pek çok ülkenin üst düzeyde katılım sağlayacağı foruma, özel sektör, uluslararası kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları ve mülteciler gibi pek çok paydaşın da katılması bekleniyor. Paydaşların forumda, mültecilere ve ev sahibi ülkelere yönelik taahhütlerini açıklamaları bekleniyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İsviçre temasları kapsamında eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz eşlik edecek.

PARTNER Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı! Cinsel ilişki sırasında öldürülmüştü... O video olay yarattı!
İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!
CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklamasıCHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması
1/

En Çok Okunan Haberler

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

Paylaşımı olay oldu! 'Instagram alev aldı!'

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

İzmir'den sonra şimdi İstanbul'da ortaya çıktılar

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

Olay poz! 'Altına bir şey giymemiş mi?'

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

İçişleri Bakanlığı duyurdu: Sınır dışı edildi!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Son anket sonucunu paylaşı! Böylesi görülmedi

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ailesinin kökeni

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Davutoğlu ve Babacan'ın partisinde hangi isimler olacak?

Diğer Haberler
İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

İmamoğlu net konuştu: Mafyacılık oynatmayacağız!

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

CHP'den İncirlik ve Kürecik açıklaması

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

İYİ Partili Belediye Başkanı AK Parti’ye geçti

CHP'li Levent Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partili Ahmet Aydın tebrik etti

CHP'li Gök Meclis'te rekor kırdı, AK Partililer alkışladı!

Burhan Kuzu'dan Twitter'da 'Gelecek Partisi' tepkisi

Burhan Kuzu'dan 'Gelecek Partisi' tepkisi

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

Erdoğan'dan Kanal İstanbul tartışmalarına ilişkin açıklama!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.