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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'de

POLİTİKA HABERLERİ  | 17.12.2019 20:08 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: "(1. Küresel Mülteci Forumu) Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum"

CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 1. Küresel Mülteci Forumu için başarılı bir çalışma olduğunu söyleyebileceğini, neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ettiğini bildirdi.

Erdoğan, BM Cenevre Ofisi çıkışında bir gazetecinin foruma ilişkin sorusu üzerine, "Başarılı bir çalışma oldu diyebilirim. Neticesinin de başarılarla dolu olmasını temenni ediyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile yaptığı telefon görüşmesine ilişkin soruya karşılık da Erdoğan, "Arkadaşlar çok teşekkür ediyorum. Putin ile yaptığım görüşme Libya, Suriye, bu konularda." ifadesini kullandı.

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1. Küresel Mülteci Forumu BM Cenevre Ofisi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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