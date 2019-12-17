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Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.12.2019 20:36 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Erdoğan İsviçre'den ayrıldı

CENEVRE (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, özel uçak "TRK" ile saat 20.30'da (TSİ) Malezya'ya gitmek üzere, resmi temaslar için bulunduğu İsviçre'nin Cenevre kentinden ayrıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cenevre Havalimanı'ndan, Türkiye'nin Bern Büyükelçisi İlhan Saygılı, Birleşmiş Milletler Cenevre Ofisi Daimi Temsilcisi Sadık Arslan, Dünya Ticaret Örgütü Daimi Temsilcisi Kemal Madenoğlu, Cenevre Başkonsolosu Mehmet Sait Uyanık ve Zürih Başkonsolosu Asiye Nurcan İpekçi ile diğer yetkililer tarafından uğurlandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Cevdet Yılmaz da Cenevre'den ayrıldı.

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Cenevre Havalimanı Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan

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