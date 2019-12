Cumhurbaşkanı Erdoğan, İsviçre'ye Göç'ün 50. Yıl Dönümü'nde konuştu: (1)

Yarım asır evvel Avrupa'ya gelen birinci kuşağın, yerini dördüncü kuşağa bırakmaya başladığına işaret eden Erdoğan, "Artık sadece işçilerimizden değil yurt dışında yaşayan iş adamlarımızdan, siyasetçilerimizden, akademisyenlerden bahsediyoruz. Sadece gurbetçilerden değil anavatanla bağı güçlü, siyasetten ticarete, sivil toplumdan iş dünyasına kadar her alanda varlık gösteren 6 milyonu aşkın Avrupalı Türklerden bahsediyoruz." ifadesini kullandı.

- "Hiç şüphesiz bu noktalara kolay gelmediniz"

İsviçre'ye gelen Türklerin 50 yılda elde ettiği başarılardan büyük gurur duyduklarını vurgulayan Erdoğan şunları kaydetti:

"Hiç şüphesiz bu noktalara kolay gelmediniz ve hepsinden öte son 50 yılda elde ettiğimiz her başarının arkasında her günü acıyla hasretle kimi zaman dışlanmakla örülmüş çok büyük bir mücadele vardır. Az önce izlediğimiz belgeselde bunların bir kısmına şahit olduk. 46 yıldır burada bulunan Cem Karatekin kendi hayat hikayesini, mücadelesini bizimle paylaştı. Başardığımız her şeyi önce Allah'ın yardımına sonra emeğimize, gayretimize, alın terimize borçluyuz.