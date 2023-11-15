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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

15.11.2023 15:58 | Son Güncelleme:
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü

İletişim Başkanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları ile bölgede yaşanan insani kriz ele alındı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Filistin topraklarına yönelen vahşetin giderek derinleştiğini, sivil ölümlerinin her geçen dakika arttığını belirterek savaş suçları işleyen İsrail'in uluslararası mahkemelerde cezalandırılması yönünde çalışacaklarını ve İtalya'dan ateşkesin ve kalıcı barışın sağlanması için destek beklediğini vurguladı.
(DHA)

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