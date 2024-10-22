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Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Birçok alanda adımlar atılabilir

22.10.2024 17:54
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni ile telefonda görüştü. Görüşmede Erdoğan, Türkiye-İtalya ilişkilerinin birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceği yönünde mesaj verdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni ile görüştü: Birçok alanda adımlar atılabilir

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Meloni ile görüşmesinde, Türkiye-İtalya ilişkilerinin her geçen gün biraz daha ileriye taşındığını, ikili ticaret hacminin savunma sanayii başta olmak üzere birçok alanda atılacak kararlı adımlarla artırılabileceğini ifade etti.

Erdoğan, İsrail’in tüm uyarılara kulak tıkayarak Orta Doğu’daki ateş çemberini genişlettiğini, İsrail saldırganlığını durdurmak için uluslararası toplumun birlikte hareket etmesinin önemli olduğunu, Türkiye’nin BM nezdinde başlattığı İsrail’e silah satışının durdurulmasına yönelik girişime İtalya’nın desteğinin güç vereceğini belirtti.

Erdoğan görüşmede İsrail’in, Gazze’nin de içinde yer aldığı Filistin topraklarının yanı sıra Lübnan’a ve BM misyonlarına yönelik saldırılarının da kabul edilemez olduğunu, İtalya’nın İsrail saldırganlığına yönelik tepkisinin Türkiye tarafından yerinde bulunduğunu, Türkiye’nin bölgede barış için gayret göstermeye devam edeceğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanı Meloni’ye LGBT savunucuları karşısında aile değerlerini ön plana çıkaran aile kavramına destek veren yaklaşımı için teşekkür etti.

(İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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Recep Tayyip Erdoğan
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