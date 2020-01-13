Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde ger\u00e7ekle\u015fen kabulde ana g\u00fcndem maddesi Libya\u2019da ya\u015fanan geli\u015fmeler oldu. \nG\u00f6r\u00fc\u015fmenin ard\u0131ndan Erdo\u011fan ve Conte ortak bas\u0131n toplant\u0131s\u0131 i\u00e7in kameralar\u0131n kar\u015f\u0131s\u0131na ge\u00e7ecek.G\u00dcN\u00dcN \u00d6NEML\u0130 HABERLER\u0130 Bal\u0131kl\u0131g\u00f6l dondu! Foto\u011fraf tutkunlar\u0131 ak\u0131n ediyor'100 belediye ba\u015fkan\u0131 AK Parti'ye ge\u00e7ecek' a\u00e7\u0131klamas\u0131na tepkiAK Parti'de 19'uncu d\u00f6nem Siyaset Akademisi ba\u015fvurular\u0131 ba\u015flad\u0131
Okuyucu Yorumları 0 yorum