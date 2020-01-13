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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İtalya Başbakanını kabul etti

DÜNYA HABERLERİ  | 13.01.2020 14:15 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İtalya Başbakanı Giuseppe Conte’yi kabul etti.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşen kabulde ana gündem maddesi Libya’da yaşanan gelişmeler oldu.

Görüşmenin ardından Erdoğan ve Conte ortak basın toplantısı için kameraların karşısına geçecek.

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Anahtar Kelimeler:
erdoğan İtalya Conte

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