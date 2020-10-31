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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.10.2020 20:35 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, deprem felaketinin yaşandığı İzmir'de açıklamalarda bulundu. Erdoğan, "Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İzmir'de önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları;

Şu an itibarıyla 37 vefatımız, 885 yaralımız var. Enkazdan kurtarılan vatandaşlarımızın sayısı 103.

Deprem bölgesine şu ana kadar 24 milyon lira ödenek gönderildi, ihtiyaca göre bu devam edecek.

Bölgeye 35 mobil baz istasyonu sevk edilmiş olup 25 adedi burada kurulmuş durumda. Bu noktada herhangi bir sıkıntı olmadı.

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Nerede rezerv alan var bu çalışmaları yapıp rezerv alanlara göre Çevre ve Şehircilik Bakanlığımız süratle adımları atacak.

Enkazların kaldırılmasının ardından inşaat çalışmalarına başlayacağız, evleri yıkılanlar için süratle evler yapılacak.

88 ülkeden geçmiş olsun mesajları, telefonları geldi. Hepsine şahsım, heyetim, milletim adına teşekkür ediyorum.

Vatandaşlarımız 'yurtlarda kalabiliriz' derse buralarda kendilerini misafir etme imkanımız var. Burada sıkıntı söz konusu değil.

Bir hafta sonra Milli Eğitim Bakanlığı gerekli değerlendirmeyi yaparak gerekirse uzatır, gerek yok denirse eğitime devam edilir.

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