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Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.01.2019 17:40 | Son Güncelleme

Erdoğan, eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli için okutulan mevlide katıldı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski başbakan yardımcılarından Ekrem Pakdemirli için okutulan mevlide katıldı.

Erdoğan, AK Parti İzmir Aday Tanıtım Toplantısı'nın ardından, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin babası, eski Başbakan Yardımcısı merhum Ekrem Pakdemirli'nin mevlidine katılmak için Bornova ilçesindeki Ali Rıza Güven Camisi'ne geldi.

İkindi namazının ardından gerçekleştirilen mevlitte, cami hoparlörlerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da Kur'an-ı Kerim okuduğu duyuldu.

Recep Tayyip Erdoğan, cami çıkışında selamladığı vatandaşlarla sohbet etti ve hatıra fotoğrafı çektirdi.

Bakan Pakdemirli'nin babası Ekrem ile ablası Ayşe Pakdemirli için okutulan mevlide, Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli'nin yanı sıra TBMM Başkanı ve AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, AK Parti İzmir milletvekilleri, İzmir Valisi Erol Ayyıldız ile çok sayıda vatandaş katıldı.

Cami dışında vatandaşlara lokma ve Manisa'nın çekirdeksiz kuru üzümü ikram edildi.

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Pakdemirli, babası Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli'nin ölüm yıldönümü kapsamında sosyal medya hesabından, "Yokluğunu her geçen gün daha çok hissediyoruz. Babam merhum Prof. Dr. Ekrem Pakdemirli anısına" mesajıyla babasını anlatan bir video paylaştı.

Eski Başbakan Yardımcısı Ekrem Pakdemirli, 21 Ekim 2015'te Manisa'nın Turgutlu ilçesindeki bir etkinlik sırasında başına traktörün yük kaldırma aparatının çarpması sonucu ağır yaralanmıştı. Yoğun bakımda tedavi gören Pakdemirli, 31 Aralık 2015'te vefat etmişti.

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