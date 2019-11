Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'de

İZMİR (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Duydunuz mu, bir gün Bay Kemal'den 'PKK terör örgütüdür, YPG terör örgütüdür.' dediğini? Duyamazsınız. Çünkü onlarla Ankara'dan İstanbul'a elele, kol kola yürüyen o değil miydi?" dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in Kiraz ilçesinde Kiraz Belediyesi tarafından Dokuz Eylül Üniversitesi Veteriner Fakültesi'nde düzenlenen yemeğe iştirak ederek katılımcılara hitap etti.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, genel başkanlığı boyunca partisine seçim kaybettirdiğine işaret eden Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:

"Her seçimden önce 'Birinci parti olamazsak, gereğini yerine getiririm' diyeceksin, sandıkta hezimete uğradıktan sonra ise hiçbir şey olmamış gibi davranacaksın. Her fırsatta yabancılara ülkeni kötüleyeceksin, hatta bununla kalmayıp, yatırımcılara 'Can güvenliği, mal güvenliği yok, Türkiye gelmeyin.' diyor. Bu, sinsi mesaj yoluyla ülkeye ihanettir. Türkiye'nin başarılarının tamamının üzerini örtüp ülkeyi biten, batan, herkesin birbirini boğazladığı, herkesin malının çalındığı bir yer gibi anlatacaksın. Çünkü Bay Kemal olmak için bunları yapmak şart."