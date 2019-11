Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir’de konuştu

İzmir’de Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinin açılışını gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Cami; gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğunu kadar muhabbet, tanışma, kaynaşma, dayanışma yeridir" diyerek, "Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesiyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanı, hanımların nezaketi ile dolmayan cami, mahzun kalır" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İzmir’de Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yer alan Bilal Saygılı Camii ve Külliyesinin açılışını gerçekleştirdi. Cuma namazının kılınmasının ardından cami ve külliye açılışını gerçekleştiren ve sözlerine besmele çekerek başlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, “Açılışını yaptığımız cami ve külliyesinin şehrimize ülkemize, Ege Üniversitemize hayırlı olmasını diliyorum. Caminin inşasına özellikle katkısı olan Saygılı Ailesi’ni şahsım ve milletim adına kutluyorum. Mimarından işçisine, hattatına, özellikle de ahşap işçiliklerine varıncaya kadar emeği geçenleri tebrik ederek bundan sonraki eserlerde de onları takdir ettiğimi söylemek istiyorum. Saygılı Ailesi’ne böyle bir ibadethaneyi şehrimize kazandırdıkları için şükranlarımı sunuyorum. 16. yüzyıl geleneksel Osmanlı mimarisi ve sanat anlayışı işle inşa edilen eser, kendine has estetiği ve konumu ile İzmir’imizin sembollerinden biri oldu. 3 bin 500 kapalı 4 bin 500 açık olmak üzere 8 bin kişinin aynı anda namaz kılacağı camimiz, şehrimizin Mimar Sinan tarzı eserlerin biri. Camimizin altındaki konferans salonu da özellikle birçok etkinlikte burada iş görecek. Camimiz 7 bin 500 metre kare arsa alanına, 28 metre kubbe yüksekliğine, 50 metre uzunluğu ile iki minareye sahip. Çok amaçlı kültür merkezi ve aşevi, çay ocağı, çocuk bakım odası, sergi mekanları kongre salonu da proje içinde yer alıyor. Camii ve külliyenin her bakımdan adına, şehrimize yaraşır eser olduğunu görüyoruz. Rabbim Kur’an-ı Kerim’de Allah’ın mescitlerini ancak Allah’a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekat veren ve Alllah’tan başka kimseden korkmayan insanlar iman eder buyuyor. Bir Müslüman olarak bizlere mescitlere sahip çıkmamız, onları imar etmemiz gerektiği emrediliyor. Bunun yolu camilerimizi ibadet ve ilimle birlikte hayatımızın merkezi haline getirmektir. Cami; gelinen, kullanılan ve iş bitince terk edilen mekan hiçbir zaman olmamıştır. Cami ibadethane olduğunu kadar muhabbet, tanışma, kaynaşma, dayanışma yeridir. Cami öğrenmenin, öğretmenin, istişarenin, diyaloğun, danışmanın mekanıdır. Sınır, mesafe, renk, dil, ırk tanımayan evrensel kardeşliğimiz en evvel camilerimizde vücut bulur. Müminler, kardeş olduklarının bilinçlerine önce camilerde ulaşır. Cemaati olmayan her cami ne kadar görkemli olursa olsun yetim ve öksüz bir eserdir. Çocuk sesiyle güzelleşmeyen, gençlerin heyecanı, hanımların nezaketi ile dolmayan cami, mahzun kalır. Üniversite öğrencilerimiz ve bu bölge kardeşlerimizin camimizi öksüz ve yetim bırakmayacaklarına inanıyorum" diye konuştu.