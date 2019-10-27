Cumhurbaşkanı Erdoğan İzmir'deki toplantıya telefonla bağlandı

İZMİR (AA) - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır." dedi.

AK Parti İzmir İl Başkanlığınca bir otelde düzenlenen İl Danışma Meclisi Toplantısı'na katılan AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Erkan Kandemir ve Hamza Dağ ile AK Parti milletvekilleri başkanlığın faaliyet raporlarını dinledi.

Kandemir etkinlik sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı telefonla aradı. Telefonla programa katılan Erdoğan, salonu dolduranlara seslenerek hassas bir dönemin içerisinde olduklarını söyledi.

Barış Pınarı Harekatı sürecinde sayılı saatleri takip ettiklerini ve ilk mutabakatta 120, 2. mutabakatta 150 saatlik bir sürecin içerisinde olduklarını anımsatan Erdoğan, "Malum DEAŞ'ın elebaşı Bağdadi'nin kendisini öldürme haberini aldık. Burada, özellikle gerek DEAŞ gerek PYD/YPG, tüm bunlarla birlikte teröre karşı yapılan mücadelede adeta bugün bir dönüm noktası olmuştur. Stratejik ortaklar, bundan sonraki süreçte aynı hassasiyeti göstererek terör örgütleriyle değil, stratejik ortaklarıyla hareket etmeyi kendilerine gaye edinirlerse inanıyorum ki çok daha isabetli neticeler alınacaktır. diye konuştu.