Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Başbakanı Abe ile görüştü

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya Başbakanı Şinzo Abe'yi kabul etti.
Birleşmiş Milletler (BM) 73. Genel Kurulu Görüşmelerine katılmak üzere ABD'nin New York kentinde bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı Abe ile bir araya geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a görüşmede Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank eşlik etti.
Görüşme basına kapalı gerçekleşti.
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