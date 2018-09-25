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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüşüyor

DÜNYA HABERLERİ  | 25.09.2018 01:11 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi başladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya Başbakanı ile görüşüyor

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Japonya Başbakanı Şinzo Abe ile görüşmesi başladı.

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Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Erdoğan Şinzo Abe

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