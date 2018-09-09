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- CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN JAPONYA PRENSESİ MİKASA İLE GÖRÜŞÜYOR

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.09.2018 15:00 | Son Güncelleme

  Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul ediyor.  Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi.

Haber: Gülseli KENARLI - Kamera: İdris TİFTİKCİ / İstanbul DHA
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.

Görüntü Dökümü:
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- Erdoğan'ın konvoyundan görüntüler
- Prensesin konvoyundan görüntüler
- Detaylar

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