Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Prensesi Mikasa ile görüşüyor

Gülseli KENARLI - Can EROK / İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul ediyor.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutundan çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan'ın ardından bu sabah İstanbul'a gelen Japonya Prensesi Akiko Mikasa Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan ve Mikasa'nın görüşmesi basına kapalı olarak gerçekleşiyor.
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