Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya Prensesi Mikasa'yı kabul etti

Gülseli KENARLI - Can EROK/İSTANBUL, (DHA) CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, öğlen saatlerinde Kısıklı'da bulunan konutunda çıkarak, Mabeyn Köşkü'ne geldi. Erdoğan burada Japonya prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Basına kapalı yapılan görüşme 1 buçuk saat sürdü.



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