Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya’da Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’da yaşayan Türk vatandaşlarıyla bir araya geldi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Japonya’nın Kyoto kentindeki temaslarının ardından Nagoya şehrine geçti. Nagoya Belediye Başkanı Takashi Kawamura ve Nagoya Valisi Hidaeki Omura’yı kabul eden Erdoğan, Nagoya Bunri Üniversitesi Kültür Forumunda Türk Toplumuyla Buluşma programına katıldı. Erdoğan burada yaptığı konuşmada, “Bugün buraya gelemeyen Japonya’daki tüm kardeşlerime bütün vatandaşlarıma selamlarımı gönderiyorum” dedi.

Yurt dışında yaşayan Türk vatandaşların artık gurbetçi değil Türk milletini yurt dışındaki gücü, elçisi ve temsilcileri olduğunu söyleyen Erdoğan, “Türkiye Cumhuriyeti her zaman her yerde sizlerin yanındadır. Yurtdışındaki vatandaşlarımızın ve soydaşlarımızın çıkarlarını korumak daha ima önceliklerimizin başında yer almıştır” diye konuştu.

Belediye başkanları ve vali ile görüştüğünü ifade eden Erdoğan, “Bütün dertlerinizde yanınızdayız dedi. Böyle dertlerinizde siz ortak olan belediye başkanınızda olduğuna göre durmak yok yola devam. Vatandaşlarımıza her alanda ihtiyaç duyduğu hizmetleri en kaliteli ve en hızlı şekilde sunmaya çalışıyoruz. Evlatlarımızın ve gençlerimizin inancımıza, kültürümüze, örf ve adetlerimize uygun bir şekilde yetişmelerinin yanında Japon toplumuna uyum sağlamalarını da özellikle tavsiye ediyorum. Türkçe’nin yanında Japonca’yı da çok iyi öğreneceksiniz. Buradaki başarınız buna bağlı” dedi.