HABER

Cumhurbaşkanı Erdoğan Japonya'ya geldi

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.06.2019 06:34 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'nın Osaka şehrine geldi

OSAKA (AA) - Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere özel uçak "TC-TRK" ile TSİ 06.15’te Japonya'nın Osaka şehrine geldi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Osaka Kansai Havalimanı'nda Japonya Dışişleri Bakan Yardımcısı Kenji Yamada, Türkiye'nin Tokyo Büyükelçisi Murat Mercan ve diğer ilgililer tarafından karşılandı.

Erdoğan ile eşi Emine Erdoğan, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Prof. Dr. Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Osaka'ya geldi.

Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri! Zaman tasarrufu yapmanızı sağlayacak temizlik önerileri!
THY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koyduTHY, şehit Eren'in anısına 'ilk rüya' uçağına 'Maçka' ismi koydu
Ümraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptıÜmraniye'de polisten kaçarken 4 kişiye çarptı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan G20 Liderler Zirvesi Japonya Osaka

En Çok Okunan Haberler

Artık adı göklerde yaşayacak!

Artık adı göklerde yaşayacak!

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Trump'ın 'Yok ederiz' tehdidine yanıt geldi! Gerilim tırmanıyor

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Hülya Avşar'ın yeni oyuncağı! Değeri 700 bin TL

Müjde! Bir banka daha başlattı

Müjde! Bir banka daha başlattı

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan-Babacan görüşmesinin detayları ortaya çıktı!

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'nun referandum sözlerine yanıt

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Askerlik teklifi yasalaştı

Askerlik teklifi yasalaştı

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Resmi Gazete'de yayımlandı! 12 üniversitede...

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Mavi bayrak krizi! Kepçeler sahile indi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Çok sayıda yaralı var!

Gece yarısı feci kaza! 4 araç birbirine girdi: Yaralılar var

Diyarbakır merkezli 15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

15 ilde 'sahte engelli raporu' operasyonu: 40 gözaltı

Şehit Eren'in adı Türkiye'nin ilk yerli ve milli SİHA'sına verildi

Artık adı göklerde yaşayacak!

Bursa'nın Yıldırım ilçesinde kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Kumaş deposunda çıkan yangın korkuttu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Ahıra yıldırım düştü, 10 küçükbaş hayvan telef oldu

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

Tuzla'da zincirleme kaza: 10 yaralı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.