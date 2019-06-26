Cumhurbaşkanı Erdoğan, Japonya'ya gitti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Bu minvalde uluslararası iş birliğinin artırılması ve külfet paylaşımının sağlanması yönündeki görüşlerimizi bir kez daha muhataplarımızın dikkatine sunacağız." dedi. Erdoğan, G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareketinden önce Esenboğa Havalimanı'nda açıklamalarda bulundu. Osaka'da 28-29 Haziran'da düzenlenecek G20 Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere Japonya'ya hareket edeceğini belirten Erdoğan, ardından 30 Haziran-2 Temmuz'da Japonya ve Çin Halk Cumhuriyeti'ne resmi ziyaretlerde bulunacağını bildirdi. Türkiye'nin üyesi olduğu G20 platformunu, dünyanın önde gelen gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerini bir araya getirmesi bakımından çok önemsediklerini ifade eden Erdoğan, G20'nin dünya ekonomisinin yaklaşık yüzde 85'ini, dünya ticaretinin yüzde 75'ini ve dünya nüfusunun da 3'te 2'sini teşkil ettiğini anlattı. Dönem başkanlığını yürüten Japonya'nın büyüme, kaliteli altyapı, yolsuzlukla mücadele, kalkınma, istihdam, dijital ekonomi, sağlık ve tarım gibi başlıkları öne çıkaran bir gündem hazırladığını dile getiren Erdoğan, kaynak verimliliği ve deniz plastik çöpleri başlıklarının, G20'nin bu seneki ajandasına yeni çalışma alanları olarak dahil edildiğini kaydetti.

Küresel ekonomik iş birliğinin temel platformu olan G20'de yapılan görüşmelerle alınan kararların tüm dünya tarafından yakından takip edildiğinin altını çizen Erdoğan, "Biz de ülke olarak G20 bünyesindeki tartışmalara en başından beri aktif biçimde katılıyoruz. Zirve oturumlarında küresel ekonomik görünümü değerlendirirken dünya ekonomisindeki temel risklerin bertaraf edilmesine ilişkin atacağımız adımların tespitine çalışacağız. Ticaret konusu son dönemde bazı ülkelerin korumacılık yanlısı eylemleri sebebiyle ciddi anlaşmazlıkları da beraberinde getiriyor. Biz Türkiye olarak başından beri korumacılıkla mücadele edilmesi gerektiğine ve ticaretin serbestleştirilmesine vurgu yaptık. Osaka zirvesinde de serbest ticaret vurgumuzu güçlü bir şekilde tekrarlayacağız." diye konuştu. Erdoğan, zirvede ayrıca iklim değişikliğiyle mücadele alanında neler yapılabileceğinin de değerlendirileceğini bildirdi. Küresel eşitsizlikler konusunun toplantılar sırasında dönem başkanlığınca gündeme getirileceğini belirten Erdoğan, "Bu bağlamda özellikle kadınların iş gücü piyasasına daha etkin katılımına yönelik görüşlerimizi paylaşacağız." dedi.

Mülteciler meselesini her platformda olduğu gibi G20 çerçevesinde de gündeme taşıyacaklarını dile getiren Erdoğan, "Zira dünyada mülteciler konusunda en önemli bedeli ödeyen ülke Türkiye. Bu minvalde uluslararası iş birliğinin artırılması ve külfet paylaşımının sağlanması yönündeki görüşlerimizi bir kez daha muhataplarımızın dikkatine sunacağız." değerlendirmesinde bulundu. - "Kararlı duruş sergilenmesi gerektiğinin altını çizeceğiz" Terör ve terörizmin finansmanının önlenmesi konusunun, G20 nezdinde önem verdikleri, dünya ülkelerinin de ısrarla üzerinde durduğu konulardan biri olduğunu belirten Erdoğan, "Bu kapsamda terörle mücadelede ilkeli, tutarlı ve kararlı bir duruş sergilenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizeceğiz." ifadesini kullandı. Dijitalleşmenin giderek daha fazla etkisi altına giren küresel ekonomide veri dolaşımı, dijital ekonominin vergilendirilmesi ve yapay zeka teknolojisinin güvenli şekilde yaygınlaştırılmasının da Osaka'da tartışılan konular arasında yer alacağını aktaran Erdoğan, "Biliyorsunuz bu konuda Cumhurbaşkanlığımız bünyesinde dijital dönüşüm ofisi kurarak önemli bir adımı yeni sisteme geçişimizde attık. Ülkemizin bu alandaki vizyonunu diğer ülkelerle de paylaşma imkanı bulacağız." diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında bu konuların yanında sağlık, istihdam, tarım, sürdürülebilir kalkınma ve enerji dahil olmak üzere birçok farklı alanda görüşlerini dile getirme fırsatı da bulacaklarını bildirdi. Zirvenin ardından 30 Haziran-2 Temmuz'da Japonya'ya resmi ziyarette bulunacağını ifade eden Erdoğan, şunları söyledi: "Japonya'nın yeni İmparatoru Naruhito, Başbakan Abe başta olmak üzere üst düzey devlet adamlarıyla temaslarda bulunacağım. Türkiye ve Japonya arasında 2013 yılında stratejik ortaklığın kurulmasını müteakip ilişkilerimizde ciddi ilerlemeler kaydettik. Ekonomik ilişkilerimizin güçlendirilmesini hedefleyen ekonomik ortaklık anlaşması müzakerelerinde artık sona yaklaştık. Bu anlaşmanın 2019 yılı içerisinde sonuçlandırılmasını planlıyoruz. Ayrıca Japonya İş Federasyonunun organizasyonuyla Japon iş insanlarıyla bir araya geleceğim. Bu vesileyle Japon firmalarının ülkemizdeki yatırımlarının artırılması imkanlarını da ele alacağız." Bu seneyi Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan ettiklerini anımsatan Erdoğan, Kyoto'da gerçekleştirilen Hazineler ve Osmanlı İmparatorluğu'nda Lale Geleneği Sergisi'ni ziyaret edeceğini, geçen yıl hayatını kaybeden fotoğraf sanatçısı Ara Güler adına dünyanın çeşitli şehirlerinde düzenlenen serginin Kyoto'daki açılışını yapacağını bildirdi. Erdoğan, ayrıca Japonya'da yaşayan vatandaşlarla bir araya geleceğini kaydetti.