Cumhurbaşkanı Erdoğan Joe Biden'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ABD'de başkanlık seçimlerini kazanan Demokrat Parti'nin adayı Joe Biden'a tebrik mesajı gönderdi. Erdoğan, "Sayın Seçilmiş Başkan" diye başladığı mesajında, "Seçim sonuçlarının, dost ve müttefik Amerika Birleşik Devletleri halkı için hayırlı olmasını temenni ediyorum" dedi.

Erdoğan mesajında şu görüşlere yer verdi:

"Başkan Yardımcılığınız sırasında da birçok vesileyle görüştüğümüz gibi, Türkiye-ABD ilişkileri köklü temellere dayanan stratejik bir nitelik taşımaktadır. Günümüzde küresel ve bölgesel düzeyde karşılaştığımız sınamalar, ortak çıkarlar ve değerlere dayalı bu ilişkilerimizi daha da geliştirmemizi ve güçlendirmemizi gerekli kılmaktadır. Önümüzdeki dönemde ABD Yönetimiyle bu doğrultuda yakın çalışma hususundaki kararlılığımızı tekrarlıyor, ülkelerimiz arasındaki güçlü işbirliği ve müttefiklik bağının bugüne kadar olduğu gibi gelecekte de dünya barışına hayati katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. Seçim başarınızı tebrik ediyor, Amerika Birleşik Devletleri halkının barış ve refahı için en içten dileklerimi iletiyorum."

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Başkanlık seçimlerinin galibi Joe Biden geçiş sürecine hazırlıklara başlarken, rakibi Donald Trump yenilgiyi kabul etmiyor. Trump seçim sonuçlarının "hileli" olduğunu savunuyor.

DW / HT,BÖ

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