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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jose Manuel Barroso’yu kabul etti

POLİTİKA HABERLERİ  | 25.04.2019 13:31 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, eski AB Komisyonu Başkanı Jose Manuel Barroso’yu Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde kabul etti. Kabul yaklaşık 1 saat sürdü.

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