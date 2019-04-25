Cumhurbaşkanı Erdoğan, Jose Manuel Barroso’yu kabul etti

Cumhurba\u015fkan\u0131 Recep Tayyip Erdo\u011fan, eski AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jose Manuel Barroso\u2019yu Cumhurba\u015fkanl\u0131\u011f\u0131 K\u00fclliyesinde kabul etti. Kabul yakla\u015f\u0131k 1 saat s\u00fcrd\u00fc. Plastik \u015fi\u015felerden ev in\u015fa etti! G\u00f6renler inanam\u0131yorCumhurba\u015fkan\u0131 Erdo\u011fan Anayasa Mahkemesinin kurulu\u015f y\u0131l d\u00f6n\u00fcm\u00fc t\u00f6renine kat\u0131ld\u0131Eski AB Komisyonu Ba\u015fkan\u0131 Jose Manuel Barroso'yu Be\u015ftepe'de