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  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan: "K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz"

Metin Yamaner Metin Yamaner Mynet Haber / İçerik Editörü
27.11.2024 18:14
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Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’ne katıldı. Burada konuşma yapan Erdoğan, "K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz, kendimizi sorguluyoruz. Bizler hemen her alanda insanlık tarihine mührünü vurmuş zengin kültür varlığına sahip bir milletiz." dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: "K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kültür ve Turizm Bakanlığı Özel Ödülleri ve Yaşayan İnsan Hazineleri Ödül Töreni’nde açıklamalar yaptı.

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:
"Gönülle yapılan alın teriyle üretilen her şey sanattır ve sanat eseridir. Asli değerlerimize sahip çıkıp yaşatmak için ömür harcayan insanlarımızın her biri yaşayan efsanedir. Türkiye'nin her vilayetinde, her ilçesinde yaşayan insan hazinesi vasfını haiz değerimiz mevcut. 25 yeni usta ve sanatçımızı yaşayan insan hazinelerimize dahil ettik."
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"Milletimiz manevi ihtiyaçlarını karşılayan eserlerin ustalarına sanatkar demiştir. Bizim sanat tarzımız, tıpkı hayat tarzımı gibi, millet olmamızı sağlayan temel unsurlardır. Allah vergisi maharetlere sahip nice sanatçı üstadımız, unutulmaya yüz tutan değerlerimizi aşk ile ayakta tutuyor."

"TEK TİPLEŞME KÜLTÜREL ÇÖLLEŞMEDİR"

"Tek tipleşme kültürel çölleşmedir. Bir dönem bunun acısını çektik bedelini ödedik. Milletine tepeden bakan, kendi kültüründen tiksinen, Batı'dan çok Batıcı zihniyetin, Türkiye'nin kültür hayatında açtığı yaralar halen kapanmadı. Dijital tekno kültürün bir özelliği üretime bağlık tek tipleşmedir. Tek tipleşmenin varacağı yer ise kültürel çoraklaşmadır çölleşmedir."

"BİZLER İNSANLIK TARİHİNE MÜHRÜNÜ VURMUŞ ZENGİN KÜLTÜR VARLIĞINA SAHİP BİR MİLLETİZ"

"K-pop'u çok iyi bilen ama Cem Karaca'ya, Barış Manço'ya, Neşet Ertaş'a, Kayahan'a ve daha nice bu toprakların sesi soluğu olan sanat yıldızımıza aşina olmayan gençlerimizi gördükçe endişeleniyoruz, üzülüyoruz, kendimizi sorguluyoruz. Çünkü bizler hemen her alanda insanlık tarihine mührünü vurmuş zengin kültür varlığına sahip bir milletiz. Sadece yurtdışında değil, Anadolu’da da saklı bulunan bu kültürel mirasın gün yüzüne çıkarılması için canla başla çalışıyoruz."

"Mimari, musiki ve edebi değerlerimizle dünyada parmakla gösterilen bir kültüre sahibiz. Dönemimizde eserlerimize sahip çıkıldı. 12 bin tarihi eserimizi milletimizle buluşturduk. Sanatçılar, milli kültürümüze yeşerten hayat pınarlarımızdır."

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Recep Tayyip Erdoğan
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